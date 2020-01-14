Dolar kuru 14 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 14 Ocak itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

14 Ocak 07.00 itibari ile dolar kuru 5,8748 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Gün sonu işlemlerde;

Dolar en düşük 5.8517 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

Euro en düşük 6.5076 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.5920 lira ve en yüksek 7.6722 lirayı gördükten sonra 7.61 – 7.62 lira aralığında hareket ediyordu.

