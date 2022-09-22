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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 22 Eylül 2022 Perşembe FED faiz kararı sonrası dolar alış satış fiyatı!

22.09.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı sonrası, 22 Eylül Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Politika faizi 75 baz puan yükseltildi. Böylelikle Amerika'nın faizi 3.00-3.25 bandına çıkmış oldu. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe FED faiz kararı sonrası dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 22 Eylül 2022 Perşembe FED faiz kararı sonrası dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı 22 Eylül 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro kaç lira oldu? 22 Eylül 2022 Perşembe FED faiz kararı sonrası dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,3461 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,3331 TL ve güncel satış fiyatı 18,3592 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 22 Eylül 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 18,35 TL bandında seyrediyor.

Dolar/TL alış fiyatı 18,3426 TL, satış fiyatı 18,35244 TL seviyesinde işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,28'lik artışla yapan euro 18,0656 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0515 TL alış fiyatından, 18,0798 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 22 Eylül 2022 Perşembe günü aynı dakikalarda 18,0625 TL alış, 18,0827 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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Euro Türk lirası dolar döviz kuru
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