Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 22 Eylül 2022 Perşembe FED faiz kararı sonrası dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı 22 Eylül 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro kaç lira oldu? 22 Eylül 2022 Perşembe FED faiz kararı sonrası dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,3461 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,3331 TL ve güncel satış fiyatı 18,3592 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 22 Eylül 2022 Perşembe günü sabah saatlerinde 18,35 TL bandında seyrediyor.

Dolar/TL alış fiyatı 18,3426 TL, satış fiyatı 18,35244 TL seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,28'lik artışla yapan euro 18,0656 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0515 TL alış fiyatından, 18,0798 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 22 Eylül 2022 Perşembe günü aynı dakikalarda 18,0625 TL alış, 18,0827 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

