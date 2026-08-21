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DASK'te yeni dönem Resmi Gazete'de! Ev alıp satacaklar dikkat!

Konut alım satımı yapacak milyonlarca kişiyi ilgilendiren DASK düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Ev satıldığında mevcut poliçenin yeni sahibine devredilmesi uygulaması kaldırılırken, kullanılmayan primlerin iade edilmesinin önü açıldı.

DASK'te yeni dönem Resmi Gazete'de! Ev alıp satacaklar dikkat!
Devrim Karadağ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda önemli bir değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme, özellikle konutunu satan veya satın alan vatandaşların DASK işlemlerini doğrudan etkileyecek.

Genel Şartlar’ın “Menfaat Sahibinin Değişmesi” başlıklı C.4 maddesinde yapılan değişiklikle, taşınmazın el değiştirmesi halinde uygulanacak DASK prosedürü yeniden düzenlendi.

SATIŞ SONRASI ESKİ POLİÇE DEVREDİLMEYECEK

Yeni sistemle birlikte, konutun satış yoluyla başka bir kişinin mülkiyetine geçmesi durumunda mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine aktarılması uygulaması kaldırıldı.

Buna göre taşınmazın tapuda yeni sahibi adına tescil edilmesiyle birlikte mevcut DASK sözleşmesi sona erecek.

DASK te yeni dönem Resmi Gazete de! Ev alıp satacaklar dikkat! 1

KALAN PRİM SİGORTA SAHİBİNE ÖDENECEK

Poliçenin satış nedeniyle sona ermesiyle birlikte, kullanılmamış döneme ilişkin primler de sigorta sahibine geri verilecek.

Böylece evini satan kişi, poliçenin kalan süresine ilişkin ödemiş olduğu primleri iade alabilecek.

Öte yandan tapu müdürlükleri veya ilgili işlemi gerçekleştirmeye yetkili kurumlar, taşınmazın yeni sahibi adına düzenlenmiş geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

MİRAS YOLUYLA DEVİRDE FARKLI UYGULAMA

Düzenleme yalnızca satış işlemlerini kapsamıyor. Miras gibi satış dışındaki mülkiyet değişikliklerinde mevcut DASK sözleşmesi yeni hak sahibiyle devam edecek.

Taşınmazın yeni sahibi, menfaat değişikliğini ve poliçenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapmak zorunda olacak.

Sigorta şirketi veya acente ise bildirimin kendisine ulaşmasının ardından 24 saat içerisinde menfaat değişikliğini gösteren zeyilnameyi düzenleyerek poliçeyi yeni hak sahibine teslim edecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla birlikte özellikle ev alım satımı sırasında DASK poliçesinin durumu, tapu işlemleri kadar önemli hale gelecek.

DASK te yeni dönem Resmi Gazete de! Ev alıp satacaklar dikkat! 2

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dask ev almak konut sigorta
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