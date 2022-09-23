Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu, euro ne kadar oldu? 23 Eylül 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Eylül 2022 Cuma günü merak konusu oldu. Birçok kişi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı sonrası döviz kuruna ilişkin güncel alış satış fiyatlarını internette araştırılıyor. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL oldu, euro ne kadar oldu? İşte 23 Eylül 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,3463 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,3326 TL ve güncel satış fiyatı 18,3602 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL 23 Eylül cuma günü 18,34 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,06'lık artışla yapan euro 18,0332 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0142 TL alış fiyatından, 18,0523 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise haftanın son işlem gününde 18,04 TL civarında seyrediyor.

