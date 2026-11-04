Seyyanen zamda 'kulis bilgisi' Rakam geldi: 'Emeklileri rahatlatır'

Emekliler emekli maaşına yapılacak iyileştirmeleri ve gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Emekli maaşlarına nasıl bir düzenleme yapılacağı ile seyyanen zam ve refah payı ihtimalleri gündemde sıkça konuşulurken uzman isim dikkat çeken bir kulis bilgisini açıkladı.

"10.000 TL İLE 15.000 TL ARASINDA BİR SEYYANEN ZAM VERİLMESİ YÖNÜNDE ÇOK BÜYÜK BİR BASKI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında konuştu. Karakaş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sevindirici bir gelişme şu... Ben Meclis'ten bizzat takip ediyorum bunları. Emekli maaş güncellemesi haricinde ilave refah payı ya da seyyanen zam verilmesi konusunda çok büyük bir çaba olduğunu, çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Geçen programda söyledim; yani refah payı %5 gibi verebilirler. Çünkü neden? Maliye faktörü var. Böyle bir durum var. Hükümet kanadında bu işin nasıl olacağını, ne düşündüklerini, kulis bilgilerini paylaşıyoruz ve dolayısıyla maliye boyutuyla baktığımız zaman bunun hesap kitabı var. Enflasyona yansımaması için refah payı olarak %5 civarı gibi bir rakam daha makul görünüyor. Ancak şunu söyleyelim; bu yakın dönemde Meclis'teki benim bizzat edindiğim kulis bilgilerinden milletvekilleri bazında bunun daha yüksek olması yönünde ve özellikle seyyanen zam boyutunda 10.000 TL ile 15.000 TL arasında bir seyyanen zam verilmesi yönünde çok büyük bir baskı olduğunu söyleyebiliriz. Yani tüm emeklilere en az 10.000 en fazla 15.000 civarında bir seyyanen zam verilmesi yönünde milletvekillerinin çok ısrarcı olduğunu ve bu konuda da çalışmalar olduğunu söyleyebiliriz.

"EMEKLİLERİ BİRAZ RAHATLATIR"

Yani 15.000 gibi bir rakam verilmesi emeklileri biraz rahatlatır. Neden rahatlatır? Şimdi tablomuzu görüyorlar. 4 aylık tabloya göre 23.552 TL siz bunu güncellediğiniz zaman yani %10'unu aldığınız zaman yıl sonu bizim beklentimiz en az %10 yasal güncelleme var, dolayısıyla 2300 gibi bir rakam ne olur? 15.000 de eklediğiniz zaman 40.000'i geçecek. Yani 40.000 lirayı geçmesi emeklilerimizi rahatlatır. Bu en düşük maaşlar için söylüyorum.

Düşünecek olursak eğer 15.000 TL gibi 10.000 TL ya da 15.000 TL verilmesi halinde bütün emeklerimiz ne olacak? Örneğin maaşı 30.000 TL olan ne olacak? Yıl sonu güncellemesi benim ortalama tahminim %10 civarı yuvarlak konuşuyoruz, 33.000 olur. 15.000 verildiği zaman 48.000 olur. 10.000 verildiği zaman 43.000 olur. Dolayısıyla bütün emeklilerimizin maaşlarını bu şekilde hesaplayabilirler. Bu da olumlu bir gelişme olur"

Şu an en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Dün TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonuyla beraber emekli için 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8,29 olarak hesaplandı.