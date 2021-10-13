Dolar kuru rekorun 4. gününde! İşte dolar/TL kurunda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,0427 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 16.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,06 üstünde 9.10 lira seviyelerinde işlem görüyor.

REKORUN 4. GÜNÜ

Üst üste 4. günde de rekor seviyelerini güncelleyen dolar/TL'nin yeni zirvesi 9,10'un üzerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılması konusunda dikkate aldığı enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini aktardı.

Küresel bazda artan enflasyon endişelerinin fiyatlama zorluklarına neden olmaya devam ettiğini belirten analistler, veri takviminde ise ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Fed tutanaklarının bulunduğunu ifade etti.



