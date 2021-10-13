FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kuru rekorun 4. gününde! İşte dolar/TL kurunda son durum

Dolar kuru rekorun 4. gününde! İşte dolar/TL kurunda son durum

13.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört gündür üst üste rekor kıran Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından öğle saatlerinde 9,06 seviyelerine kadar çıktı. ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde dolar/TL kuru yükselişine devam ederek saat 16.20 itibarıyla tüm zamanların rekorunu kırarak 9.10 lira seviyesini gördü.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,0427 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 16.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,06 üstünde 9.10 lira seviyelerinde işlem görüyor.

REKORUN 4. GÜNÜ

Üst üste 4. günde de rekor seviyelerini güncelleyen dolar/TL'nin yeni zirvesi 9,10'un üzerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarının azaltılması konusunda dikkate aldığı enflasyon verisi öncesi dolar endeksinin sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket ettiğini aktardı.

Küresel bazda artan enflasyon endişelerinin fiyatlama zorluklarına neden olmaya devam ettiğini belirten analistler, veri takviminde ise ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Fed tutanaklarının bulunduğunu ifade etti.

Araç alacaklar dikkat! Araç alacaklar dikkat! "Fiyatı 10 katı arttı"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Amerikan Doları Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Korkunç! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz

Döviz bürolarında yeni dönem

Döviz bürolarında yeni dönem

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Konut satışları yüzde 7,6 arttı

Altın için kritik gün! Yükselişe geçti

Altın için kritik gün! Yükselişe geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Reuters'ın haberine ilk açıklama: Endişe verici

Motorine 23 kuruş zam

Motorine 23 kuruş zam

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.