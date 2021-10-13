Araç alacaklar dikkat! "Fiyatı 10 katı arttı"

Başta otomotiv şirketleri olmak üzere teknoloji üretimini etkileyen küresel çip tedarik sorunu maliyetlerin yükselmesine neden olmaya devam ediyor. Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Burhanoğlu, dünyayı etkisi altına alan krizle birlikte çip maliyetinin 10 katı arttığını söyledi.

"300 DOLARDAN 3 BİN DOLARA ÇIKTI"

Bloomberg HT'ye konuşan Burhanoğlu, klasik bir araçta 1000 adet çip kullanıldığını, bunların maliyetinin de son dönemdeki çip krizi nedeniyle 300 dolardan 3 bin dolarlara geldiğini söyledi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇTA DURUM DAHA DA VAHİM"

Eektrikli araçlarda durumun daha da vahim olduğunu belirten Burhanoğlu, elektrikli araçta 3 bin çip kullanıldığı için maliyetlerin bin dolardan 10 bin dolara kadar çıktığını belirtti.

"SADECE DÜNYA DEĞİL ÜLKE PROBLEMİ"

Çip tedarik sorununun sadece küresel değil, ülkesel bir sorun olduğunu da belirten Burhanoğlu, bir ülkenin enerji sektörü gibi nasıl bağımsız olarak kendi üretimini yapıyorsa çip konusunda da kendi üretimini yaparak bağımsız hale gelmesi gerektiğini söyledi.



