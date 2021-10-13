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Araç alacaklar dikkat! "Fiyatı 10 katı arttı"

13.10.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla başlayan çip krizi birçok otomotiv devinin dönem dönem ara vererek üretim durdurmasına neden olmuştu. Çin tedarik sorunu nedeniyle hala devam eden soruna ilişkin açıklama yapan Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, çip maliyetinin 10 katı artarak 300 dolardan 3 bin dolara çıktığını belirtti.

Başta otomotiv şirketleri olmak üzere teknoloji üretimini etkileyen küresel çip tedarik sorunu maliyetlerin yükselmesine neden olmaya devam ediyor. Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Burhanoğlu, dünyayı etkisi altına alan krizle birlikte çip maliyetinin 10 katı arttığını söyledi.

"300 DOLARDAN 3 BİN DOLARA ÇIKTI"

Bloomberg HT'ye konuşan Burhanoğlu, klasik bir araçta 1000 adet çip kullanıldığını, bunların maliyetinin de son dönemdeki çip krizi nedeniyle 300 dolardan 3 bin dolarlara geldiğini söyledi.

"ELEKTRİKLİ ARAÇTA DURUM DAHA DA VAHİM"

Eektrikli araçlarda durumun daha da vahim olduğunu belirten Burhanoğlu, elektrikli araçta 3 bin çip kullanıldığı için maliyetlerin bin dolardan 10 bin dolara kadar çıktığını belirtti.

"SADECE DÜNYA DEĞİL ÜLKE PROBLEMİ"

Çip tedarik sorununun sadece küresel değil, ülkesel bir sorun olduğunu da belirten Burhanoğlu, bir ülkenin enerji sektörü gibi nasıl bağımsız olarak kendi üretimini yapıyorsa çip konusunda da kendi üretimini yaparak bağımsız hale gelmesi gerektiğini söyledi.

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