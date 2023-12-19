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Dolar ne kadar, euro kaç TL? 19 Aralık 2023 döviz kuru anlık takip ekranı!

19.12.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte döviz kuru anlık takip ekranı ve 19 Aralık 2023 Salı günü dolar ile euroda son durum...

Dolar ne kadar, euro kaç TL? 19 Aralık 2023 döviz kuru anlık takip ekranı!

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları ise arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI

Dolar önceki kapanışını 29.0835 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 29.0814 liradan, satış fiyatı ise 29.0858 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 31.8408 TL'den yapan euro şu anda 31.8338 TL alış ve 31.8479 TL satış fiyatına sahip.

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