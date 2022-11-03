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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararını açıkladı! 3 Kasım 2022 Perşembe güncel sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları

03.11.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Euro ile İngiliz Sterlin'inde son durum da FED faiz kararı sonrası arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Dün,önceki kapanışını 18,6157 TL'den yapan USD 18.6144 TL alış, 18,6171 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 18,3455 TL'den yapan euro ise 18.3319 TL alış, 18,3592 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 3 Kasım Perşembe günü dolar, euro ve sterlinde son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED faiz kararını açıkladı! 3 Kasım 2022 Perşembe güncel sterlin, euro, dolar canlı alış satış fiyatları

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz gün Fed faiz kararının açıklanmasının ardından 3 Kasım 2022 Perşembe günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 3 Kasım 2022 Perşembe günü dolar, euro ve sterlin fiyatları ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6157 TL'den yapan dolar, 18.6144 TL alış, 18,6171 Tl satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar, 3 Kasım 2022 Perşembe günü 18,6084 TL alış, 18,6217 TL satış fişyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,3455 TL'den yapan euro ise 18.3319 TL alış, 18,3592 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Euro ise 3 Kasım 2022 Perşembe günü 18,2947 TL alış, 18,3253 TL satış fişyatından el değiştiriyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,2917 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,2764 alış, 21,3072 TL satış fiyatından işlem gördü.

Sterlin, bugün 21,2527 TL alış, 21,2758 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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