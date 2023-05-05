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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 5 Mayıs 2023 Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları!

05.05.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Mayıs 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette güncel döviz kuru alış-satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 5 Mayıs 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 5 Mayıs 2023 Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar ve euro fiyatları 5 Mayıs 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Öte yandan gram altın 1.284,81 TL alış, 1.285,01 TL satış fiyatından işlem görüyor. Çeyrek altın ise 2.258,00 TL alış, 2.308,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. İşte, 5 Mayıs 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4937 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.4910 liradan, satış fiyatı ise 19.4964 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.48'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.5526 TL'den yapan euro şu anda 21.5396 TL alış ve 21.5657 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 24,5758 TL alış, 24,6689 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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