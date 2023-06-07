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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 7 Haziran 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum

07.06.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 7 Haziran 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 7 Haziran 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan altın fiyatları 7 Haziran 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel dolar ve euro fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 22.2328 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 22.1293 liradan, satış fiyatı ise 22.3364 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 4.28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 23.9472 TL'den yapan euro şu anda 23.7563 TL alış ve 24.1383 TL satış fiyatına sahip.

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