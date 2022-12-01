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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası 1 Aralık 2022 euro ve dolar fiyatları!

01.12.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken FED Başkanı Jerome Powell, Brookings Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası başlıklı toplantıda Aralık ayında faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini belirtti. Bu açıklama sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası 1 Aralık 2022 euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? FED Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası 1 Aralık 2022 euro ve dolar fiyatları!

Dolar ve Euro fiyatında son durum FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması sonrası araştırılıyor. Önceki kapanışını 18,6343 TL'den yapan USD, geçtiğimiz gün 18,6258 TL alış, 18,6430 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 1 Aralık 2022 Perşembe günü euro ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6343 TL'den yapan dolar, dün 18,6258 TL alış, 18,6430 TL satış fiyatından işlem gördü.

1 Aralık Perşembe günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,4491 TL'den yapan Euro ise 19.4203 TL alış, 19.4779 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DİKKAT ÇEKEN DOLAR TAHMİNİ

JPMorgan bankası, Amerikan Doları'nın güç kaybetmeye başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan açıklamada enflasyondaki yavaşlamanın, piyasaların Fed faiz fiyatlamalarını yumuşatmasına yol açtığı ve bu durumun "güçlü dolar" döneminin sonunu getirebileceği ifade edildi.

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