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Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 30 Haziran 2022 dolar kurunda son durum!

30.06.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Haziran 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü iş gününde vatandaşlar ve yatırımcılar piyasaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Piyasalarda son durumu öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Önceki gün 16,60 TL civarında seyreden dolarda ibre bugün de kırmızı renkli ve aşağı yönlü. Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 30 Haziran dolar düştü mü, Euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 30 Haziran 2022 dolar kurunda son durum!

Dolar ve euroda son durum merak edildi. Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süre 17 TL seyrine devam etse de 16 TL civarında seyrediyor. Dolar kurundaki gelişmeler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki Dolar ne kadar, euro kaç TL? 30 Haziran dolar düştü mü, Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

30 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,6092 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,6084 liradan, satış fiyatı ise 16,6100 liradan işlem gördü.

Dolar/TL 30 Haziran 2022 Perşembe günü alış fiyatı 16,6075 lira, satış fiyatı 16,6159 lira seviyesinde yer alıyor.

EURO NE KADAR?

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Euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,3815 TL'den yapan euro 17,3310 TL alış ve 17,4320 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 30 Haziran Perşembe günü aynı dakikalarda 17,3841 lira alış fiyatı, 17,4023 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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