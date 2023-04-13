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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte ABD enflasyon oranı sonrası 13 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları

13.04.2023 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro alış satış satış fiyatlarında son durum 13 Nisan 2023 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD enflasyon verileri geçtiğimiz gün açıklandı. Ülkede TÜFE Mart ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artış gösterdi. Beklentiler aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 5.2 olması yönündeydi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte ABD enflasyon oranı sonrası 13 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte ABD enflasyon oranı sonrası 13 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları

ABD enflasyon oranı sonrası güncel dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan bugün altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte ABD enflasyon oranı sonrası 13 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.3135 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.3082 liradan, satış fiyatı ise 19.3188 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.13'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.2419 TL'den yapan euro şu anda 21.2307 TL alış ve 21.2532 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 23,9977 TL alış, 24,0408 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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