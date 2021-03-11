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Dolar ne kadar oldu? 11 Mart dolar fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 11.03.2021 08:11 | Son Güncelleme

Dolar alıp satmak isteyen vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu araştırmaya devam ediyor. Yeni güne %-0.04 hareketle başlayan dolar, daha önce Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz kararı sonrası 7 liranın altına inmişti. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de yaşanan tahvil faiz artırımıyla birlikte yükselmiş ve 7.42 lira seviyesine tekrar yükselmişti. Peki son günlerde hareketliliği devam eden dolar fiyatları 11 Mart'ta ne durumda?

Dolar ne kadar oldu? 11 Mart dolar fiyatları

Dolar 11 Mart'ta işlem gününe %0.04 hareketlilikle başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sıkı bir şekilde uyguladığı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta yeniden 7 Türk Lirası'nın üzerinden işlem görmeye başlamıştı. Önceki kapanışını 7,5019 TL'den yapan dolar, 11 Mart'ta güne %0.04 düşüşle başladı.

Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla Cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Kur ise haftaya 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Peki 11 Mart dolar fiyatları ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

11 Mart'ta dolar güne aşağı yönde başlangıç başladı. Alış fiyatı 7,4997 TL olan dolar, 7,5043 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %-0.39.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Dolar kuru ABD tahvil faizlerindeki yükselişinin ardından dün düşüşe başladı. ABD Hazinesi'nin 58 milyar dolar borçlanarak 3 yıllık bono ihalesinde güçlü bir talep olması 10 yıllıkların faizlerini de 1.60 üzerinden 1.53'e çekti. Piyasalarda rahatlamaya neden olan ihalenin ardından gelişen ülke kurları ve borsalar yükseldi. Türk Lirası, iki günlük sert değer kaybıyla 7.75 üzerini gördükten sonra 7.60 altına geldi. Piyasalarda tahvil faizlerinin trendi önemini korurken dün ABD 10 yıllık borçlanma ihalesi izlendi.

Geçtiğimiz haftalarda 7 yıllıklar için yapılan ihaleye gelen düşük talebin ardından ve Powell'ın sözleriyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri 1.60'ı aşmıştı. Dün 3 yıllık tahvil ihalesine güçlü bir talep gelirken ABD Hazinesi 58 milyar dolar borçlandı. Güçlü taleple birlikte 10 yıllık tahvil faizleri 1.53 seviyesine gerilerken dolar kuru da geri çekilmiş oldu. Düşüşün devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

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