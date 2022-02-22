Dolar ne kadar oldu? Dolar ve euro kaç TL? Rusya Ukrayna krizi sonrası dolar ve euroda son durum!

Vatandaşların yakından takip edilen kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyrediyor. Kurdaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 22 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 22 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

22 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 22 Şubat Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 13,8525 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,8491 liradan, satış fiyatı ise 13,8560 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%1,65'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,7253 TL'den yapan euro şu anda 15,7171 TL alış ve 15,7337 TL satış fiyatına sahip.



