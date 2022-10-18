Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 18 Ekim güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar, euro ve sterlinde son durum 18 Ekim 2022 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün, önceki kapanışını 18,5706 TL'den yapan USD 18,5645 TL alış, 18,5768 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 18,3227 TL'den yapan euro ise 18,3038 alış, 18,3418 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 18 Ekim dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 18 Ekim Salı günü güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5706 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5645 TL alış, 18,5768 satış fiyatından işlem gördü.

18 Ekim dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar a.ıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,27'lik artışla yapan euro 18,3227 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3038 TL alış, 18,3418 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,1773 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,1596TL alış, 21,1951 TL satış fiyatından işlem gördü.

