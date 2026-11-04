Akaryakıtta indirim sinyali mi? Petrolde yeni hareket

Brent petrolün varil fiyatında ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerle düşüş sürerken fiyatlar sabah saatlerinde 103 dolar sınırına kadar geriledi. Brent petrol fiyatındaki gerileme ile beraber bu durumun akaryakıt fiyatlarında bir indirim getirip getirmeyeceği merak edilmeye başlandı.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 102,8 dolara indi.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarında henüz bir değişim yaşanmadı. Daha önce benzin, motorin ve otogaza arka arkaya zam gelmişti. Son olarak benzin ve motorin fiyatında indirim olacağına dair henüz net bir bilgi gelmezken güncel akaryakıt fiyatları da il il belli oldu.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.50 TL

Motorin: 100.50 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL

Motorin: 100.30 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.50 TL

Motorin: 101.60 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL

Motorin: 101.90 TL

LPG: 50.70 TL