FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıtta indirim sinyali mi? Petrolde yeni hareket

Petrol fiyatlarındaki gerileme, "Akaryakıta indirim sinyali mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte petrol fiyatları ve akaryakıtta son durum...

Akaryakıtta indirim sinyali mi? Petrolde yeni hareket
Hande Dağ

Brent petrolün varil fiyatında ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerle düşüş sürerken fiyatlar sabah saatlerinde 103 dolar sınırına kadar geriledi. Brent petrol fiyatındaki gerileme ile beraber bu durumun akaryakıt fiyatlarında bir indirim getirip getirmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Akaryakıtta indirim sinyali mi? Petrolde yeni hareket 1

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği ve bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletebileceği beklentisiyle petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 102,8 dolara indi.

Akaryakıtta indirim sinyali mi? Petrolde yeni hareket 2

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatlarında henüz bir değişim yaşanmadı. Daha önce benzin, motorin ve otogaza arka arkaya zam gelmişti. Son olarak benzin ve motorin fiyatında indirim olacağına dair henüz net bir bilgi gelmezken güncel akaryakıt fiyatları da il il belli oldu.

Akaryakıtta indirim sinyali mi? Petrolde yeni hareket 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta indirim sinyali mi? Petrolde yeni hareket 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.50 TL
Motorin: 100.50 TL
LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL
Motorin: 100.30 TL
LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.50 TL
Motorin: 101.60 TL
LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL
Motorin: 101.90 TL
LPG: 50.70 TL

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gitmediği İstanbul’dan aracına ceza yağdı!Gitmediği İstanbul’dan aracına ceza yağdı!
TP2 fonuna borç verildiği iddia edilmişti! Takasbank'tan açıklama geldiTP2 fonuna borç verildiği iddia edilmişti! Takasbank'tan açıklama geldi

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.53
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
49.12
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
69.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.77
Gazyağı
93.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Petrol Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

İngiltere ve Japonya'dan sonra AB'den de stok çağrısı

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

CANLI | ABD'de kritik seçim! Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde etti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

Transparan bluz-mini etek kombini beğenilmedi

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

İşsizlik Sigortası Fonu iddialarına Bakan Işıkhan'dan yanıt

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

Binance, uğradığı siber saldırıya dair ilk bulgularını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.