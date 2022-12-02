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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Aralık 2022 Cuma Dolar ve Euro'da son durum...

02.12.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Aralık Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları haftanın son işlem günü olan 2 Aralık Cuma gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları ve 2 Aralık 2022 Cuma günü euro ve dolar'da son durum...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 2 Aralık 2022 Cuma Dolar ve Euro'da son durum...

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Aralık 2022 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün önceki kapanışını 18,6324 TL'den yapan USD, 18,6310 TL alış, 18,6339 TL satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 19,6198 TL'den yapan Euro ise 19.6134 TL alış, 19.6262 TL satış fiyatından el değiştirdi. Bugünün güncel fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 2 Aralık Cuma günü dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 2 Aralık 2022 Cuma günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6324 TL'den yapan dolar, geçtiğimiz gün 18,6310 TL alış, 18,6339 TL satış fiyatından el değiştirdi

Dolar, 2 Aralık 2022 Cuma günü sabah saatlerinde 18,63 TL bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.

Dolar, 18.6318 TL alış fiyatından işlem görüyor. Satış fiyatı ise 19,6398 TL.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,6198 TL'den yapan Euro ise 19.6134 TL alış, 19.6262 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise bugün 19,6091 TL alış fiyatı, 19,6218 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DOLAR, ALTIN VE KRİPTO PARASI OLANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI: "İŞLER ÇIKMAZA GİRDİ!"

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, kripto ve dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, Çin'de yaşanan olayların ekonomik krizin fitilini ateşleyeceğini ifade etti.

Açıklamasında "Doların hem yurt dışı hem yurt içi değerinde kayıp var. Doların yatırım aracı olmadığını, ödeme aracı olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullanan İslam Memiş, altına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Gram altın TL yatırımcısını üzmeyen bir yatırım aracı. Altındaki birikimleri önemsiyorum ben. 2023'te rüzgar tersine dönecek. Doların değer kaybettiği, altın, sterlin, gümüş, euro gibi yatırım araçlarının da değerinin arttığını görebiliriz. 2023'te ezberler bozulabilir."

Son dönemde altın, dolar, Euro, kripto ve borsada dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken İslam Memiş, Çin’de yaşanan olayların piyasalara doğrudan etki edeceğini ve işlerin artık çıkmaza gireceğini belirtti.

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Euro dolar

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