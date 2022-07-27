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Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Euro - dolar alış satış fiyatları! 27 Temmuz 2022 Çarşamba

27.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş 27 Temmuz 2022 çarşamba gününün güncel fiyatlarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 27 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Euro - dolar alış satış fiyatları! 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Dolar ve euro haftanın üçüncü günü olan 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 27 Temmuz 2022 euro - dolar alış satış fiyatları ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,10'luk artışla 17,8739 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,8712 ve güncel satış fiyatı 17,8767 seviyelerinde seyretti.

Dolar 27 Temmuz Çarşamba günü 17,8826 TL alış fiyatından, 17,8894 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,39'luk byükselişle yapan euro 18.1524 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18.1447 TL alış fiyatından, 18,1602 TL satış fiyatından işlem gördü.

EURO ise 27 Temmuz Çarşamba günü 18,1579 TL alış fiyatından, 18,1871 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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