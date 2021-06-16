Dolar tarihi zirvede! | Bugün (16 Haziran) Dolar Kuru ne kadar oldu? Dolar ve Euro ne kadar? 16 Haziran Dolar Kuru

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen görüşmeden sonra yükselişe geçen Dolar kuru, FED toplantısının öncesinde tarihi zirvesini yokluyor. 8,60 sınırına kadar dayanan Doların ardından, Euro’da da patlama yaşandı. 10,40 civarlarında seyreden Euro, dün kapanışta 10,38 seviyesinde bulunuyordu.
Uzmanlar, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.
Uzmanlar, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.
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