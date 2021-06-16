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  4. Dolar tarihi zirvede! | Bugün (16 Haziran) Dolar Kuru ne kadar oldu? Dolar ve Euro ne kadar? 16 Haziran Dolar Kuru

Dolar tarihi zirvede! | Bugün (16 Haziran) Dolar Kuru ne kadar oldu? Dolar ve Euro ne kadar? 16 Haziran Dolar Kuru

16.06.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarla yatırım yapanlar ya da Dolar ile işi olanların yakından takip ettikleri Dolar kuru, hareketli günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta düşüş eğilimi ile hareket ederek haftayı 8,30 seviyelerinde kapatan Amerikan Doları, Erdoğan – Biden görüşmesinden sonra tekrar yükselişe geçti. 15 Haziran gününe 8,57 ile başlayan Dolar, tarihi zirvesini yeniden zorluyor. Euro ise aynı dakikalarda 10,40’a kadar yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında gerçekleşen görüşmeden sonra yükselişe geçen Dolar kuru, FED toplantısının öncesinde tarihi zirvesini yokluyor. 8,60 sınırına kadar dayanan Doların ardından, Euro’da da patlama yaşandı. 10,40 civarlarında seyreden Euro, dün kapanışta 10,38 seviyesinde bulunuyordu.

Uzmanlar, ultra gevşek para politikalarının bir süre daha devam edeceği beklentilerine karşın, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Uzmanlar, dolar endeksinde 90,6'nın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 100 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 91,0 seviyesinin önemli direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,5750 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,20 artışla 8,5744 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5574 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,4077 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,25 artışla 10,4087 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,3823 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,0929 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,29 artışla 12,0940 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,0592 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları Joe Biden
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