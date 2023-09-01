DOLAR / TL FİYATI 1 EYLÜL 2023: Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı

Güncel dolar ve euro kuru haftanın son işlem gününde merak edildi. Son dönemde dolar ve euroda yaşanan değişimler sebebiyle milyonlarca kişi güncel alış - satış fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 1 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla dolar ve euro fiyatlarında son durum...

1 EYLÜL 2023 DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.6584 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6514 liradan, satış fiyatı ise 26.6654 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.12'lİk bir değişim yaşayan euro ise bugün AŞAĞI ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.9127 TL'den yapan euro şu anda 28.8928 TL alış ve 28.9327 TL satış fiyatına sahip.

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