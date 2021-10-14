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Dolar/ TL kuru rekora doymuyor! İşte piyasalarda son durum

14.10.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası'nda (TCMB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9.19'a yükselerek yeni zirveyi gördü. Dolar/TL kuru saat 10.25 itibarıyla 9.14'ten işlem görüyor.

Dolar/TL Resmi Gazete'de yer alan üç üyenin görevden alınması ardından gece illikit piyasada 9.19'a kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 9.15 civarında başladı.

Dolar/TL yeni rekor olan 9.19'u gördükten sonra saat 10.25'te 9.14 lira seviyesine geldi.

Euro/TL aynı saatte 10.62 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcılar küresel merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, enflasyonun 2.5 yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini ana gündem maddesi olarak izliyorlar. Görevden almaların kararlara nasıl etki edeceğini de piyasalar anlamaya çalışıyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE ERDOĞAN GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, önceki gün TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden aldı.

Gece yarısında Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre başkan yardımcılığına Taha Çakmak ve PPK üyeliğine Yusuf Tuna atandı.

FAİZ İNDİRİMİ KARARINA İTİRAZ ETMİŞLERDİ

Reuters'a bilgi veren kaynaklara göre, piyasanın iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirim kararına Eylül ayında da itiraz eden Küçük, ABD'de yaşayan ve sadece PPK kararları için Türkiye'ye gelen ve birçok karara katılmayan Yavaş ve başkan olmak istediği basında yer alan Tümen TCMB'den gönderilmiş oldu.

FAİZ İNDİRİMİ ÖNCESİNDE DOLAR: 8.3 LİRA

Dolar/TL'deki yükselişe TCMB'nin para politikasına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı yön verirken TCMB'nin ilk faiz indirimi mesajını vermeden önce kur 8.3 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 441/447 baz puandan kapandı.

Piyasalar iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indirimlerinin devamı için politik baskı olduğundan da endişeliler. Bu belirsizlikler de TL'de satış baskısını artırıp enflasyon beklentilerini yükselterek TL'de değer kayıplarının devam edeceği bir kısır döngü oluşturuyor.

YÜZDE 10'A YAKIN DEĞER KAYBETTİ

Sadece Eylül ayı başından beri %10'a yakın değer kaybeden TL'de kayıplar sürüyor. Bu bile yaratacağı iki puana yakın geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi %20'li seviyelere tek başına yükseltebilecek bir neden. Enflasyon %19.58 ile iki buçuk yılın zirvesinde bulunuyor. TL yılbaşından beri ise dolar karşısında ise yaklaşık %20 değer kaybetti.

Ekonomistler faiz indirimi sonrası enflasyon tahminlerini 2021 için yukarı çekerken 2022 için yukarı yönlü revizyonları ise eskisine kıyasla büyük boyutta yapılmaya başladılar.

TCMB ise enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu, enflasyonun yeniden düşüş trendine gireceğini belirtiyor.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getiriyor. Bankanın bir sonraki PPK toplantısı 21 Ekim'de gerçekleşecek.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları dünya genelinde enflasyon nedeniyle faiz artırımlarının daha erken gerçekleşeceği beklentileriyle yükselirken, uzun vadeli tahvil getirileri düştü, dolar ise değer kaybetti.

FED BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPMADI

Fed toplantı tutanaklarında, yaz aylarında gerçekleşen toplantılardan farklı olarak, yetkililerin "genel olarak" enflasyon baskılarının gevşeyeceğini beklediği ifadesi yer almadı.

Piyasalar bugün ABD üretici fiyatları ve işsizlik maaşı başvuru rakamlarının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları bekliyor.

Bankacılar, yabancı yatırımcıların zaten oldukça düşük seviyelerdeki Türkiye varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine, lokallerin ise düne kadar dolar/TL'deki devam eden yükselişte 260 milyar dolarlık döviz cinsi varlıklarından sınırlı kâr satışlarına devam ettiklerini belirtiyorlar. Lokallerin bundan sonra nasıl bir tutum izleyeceği işlemciler tarafından yakından takip ediliyor. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Fed Enflasyon Euro Amerikan Doları TCMB
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