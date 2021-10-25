Dolar/TL kurunda 'büyükelçi' etkisi! Tarihi seviyeden sonra düşüşe geçti

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 9.85 lira seviyesini gördü ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçiler için istenmeyen adam talimatı sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi. ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajları olumlu karşıladı. Bu açıklamalar sonrasında Türk Lirası değer kazandı.

DOLAR/TL KURU SON DURUM

Dolar/TL, bugün 9,8500 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 17.20 itibarıyla 9,58 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL 11,16'dan, sterlin/TL de 13,22'den satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini söyledi.

Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, makroekonomi veri tarafında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.



