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Döviz bürolarına yeni dönem: Kimlik tespiti zorunlu oldu

13.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeye göre, döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu oldu.

Döviz bürolarına yeni dönem: Kimlik tespiti zorunlu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan Döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alnında düzenlemeler yapıldı.

FİZİKİ ALTIN ALIM SATIMI YAPILACAK

Buna göre, B grubu yetkili müesseseler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke ve benzeri basılı altınlar ile 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecek.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler, kendi nam ve hesaplarına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirebilecekler ancak müşterileri nam veya hesabına vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler yapamayacaklar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremeyecekler.

KİMLİK TESPİTİ ZORUNLULUĞU

Düzenlemeye göre döviz büroları müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını, işlem tarihini, saatini ve miktarını gösterecek şekilde her bir işlem itibarıyla ayrı bir hesap veya deftere kayıt etmek zorunda olacak.

Bürolar gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını ve/veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda.

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ÖDENMİŞ SERMAYE ŞARTI ARTIRILDI

Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak.

Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir yetkili müessese için belirlenen bu tutarlar ile şubesi bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 2 milyon TL'nin toplamından oluşacak.

YABANCI PARA TRANSFERİNDE DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz veya kâr payı işletilemeyecek.

Yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kullanılamayacak veya teminat olarak gösterilemeyecek.

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