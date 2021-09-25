Dolar ve euro bugün ne kadar? 25 Eylül Cumartesi 2021 dolar ve euro fiyatları!

Yatırımcılar, yatay seviyelerde seyrederken, faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro fiyatlarını mercek altına aldı. Son günlerde dolar yükseliş trendini sürdürürken, euro da yukarı yönlü ibreyi gösterdi. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi dolar ve euro fiyatları…
Dolar, 25 Eylül 2021 tarihinde de son günlerde gösterdiği yükselişi sürdürerek 8,8674 TL seviyesini gördü.
Euro da tıpkı dolar gibi artış kaydederken, son günlerdeki çizgisini bozmayarak 25 Eylül 2021 tarihinde 10,4288 TL'den işlem gördü.
İngiliz sterlini ise yeni güne 12,16 Türk Lirası ile başladı.
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