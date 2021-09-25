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Dolar ve euro bugün ne kadar? 25 Eylül Cumartesi 2021 dolar ve euro fiyatları!

25.09.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonunun ilk gününde yatırımcılar ve vatandaşlar, piyasanın durumunu merak ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro'nun, son durumu ilgiyle takip ediliyor. Peki 25 Eylül Cumartesi 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 25 Eylül Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Yatırımcılar, yatay seviyelerde seyrederken, faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro fiyatlarını mercek altına aldı. Son günlerde dolar yükseliş trendini sürdürürken, euro da yukarı yönlü ibreyi gösterdi. İşte 25 Eylül 2021 Cumartesi dolar ve euro fiyatları…

DOLAR FİYATI NE KADAR OLDU?

Dolar, 25 Eylül 2021 tarihinde de son günlerde gösterdiği yükselişi sürdürerek 8,8674 TL seviyesini gördü.

EURO FİYATI NE KADAR OLDU?

Euro da tıpkı dolar gibi artış kaydederken, son günlerdeki çizgisini bozmayarak 25 Eylül 2021 tarihinde 10,4288 TL'den işlem gördü.

STERLİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini ise yeni güne 12,16 Türk Lirası ile başladı.


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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Euro Amerikan Doları
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