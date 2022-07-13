Dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? Dolar / TL alış satış fiyatı! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Dolar fiyatları, 13 Temmuz Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşların gündeminde bulunuyor. Dolar fiyatları, ülkemizde yakından takip edilen konular arasında bulunuyor. Öte yandan Haziran ayı ABD enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da belli olacak. 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü binlerce yatırımcı konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, dolar fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde -0,01'lik düşüşle 17,3089 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,3047 ve güncel satış fiyatı 17,3131 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL 13 Temmuz Çarşamba günü 17,4320 TL alış, 17,4354 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,35'lik yükselişle yapan euro 17,4280 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,4056 TL alış fiyatından, 17,4504 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 13 Temmuz çarşamba günü 17,5202 alış, 17.5505 TL satış fiyatından işlem görüyor.

