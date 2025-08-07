FİNANS

Dolar ve euro kaç TL oldu? 7 Ağustos 2025 Perşembe dolar - euro alış satış

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Peki, dolar kaç TL? Euro kaç TL? İstanbul serbest piyasada dolar 40,6830 liradan, euro 47,6150 liradan güne başladı. Öte yandan dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,6820 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Döviz piyasasındaki hareketliliği takip edenler yeni rakamları merak ediyor.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Buna göre dolar ve euro alış satış fiyatları da belli oldu. Serbest piyasada 40,6810 liradan alınan dolar, 40,6830 liradan satılıyor. 47,6130 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,6150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6560, euronun satış fiyatı ise 47,3430 lira olmuştu.

DOLAR / TL 40,68 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 40,6410'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,6120'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 54,5410'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede mal üreten şirketlerin tarifelerden muaf tutulacağını açıklaması ve Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına yönelik tahminlerin güçlü kalması varlık fiyatlarının seyrini belirliyor.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler sürerken, Fed'in yakın zamanda faiz indirimi yapacağına dair öngörüler gücünü koruyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Trump'ın gümrük vergilerinin ekonomiye zarar verebileceğine dair endişelerin hala yüksek olduğuna dikkati çekerken, Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimalinin güçlü olması ve ABD şirketlerinin beklenenden daha güçlü kar açıklamalarının, piyasaların istikrara kavuşmasında etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,65
40,65
% 0.02
12:41
Euro
47,58
47,62
% 0.36
12:41
İngiliz Sterlini
54,49
54,50
% 0.3
12:41
Avustralya Doları
26,53
26,54
% 0.38
12:41
İsviçre Frangı
50,40
50,42
% -0.02
12:41
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.71
12:40
Çin Yuanı
5,66
5,66
% 0.07
12:41
İsveç Kronu
4,23
4,24
% 0.08
12:41

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
