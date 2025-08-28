FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 28 Ağustos 2025 Perşembe

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL? Dolar fiyatı ve euro fiyatı takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,0530 liradan, euro 47,9280 liradan güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,0550 seviyesinden işlem görüyor. İşte güncel dolar ve euro fiyatı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü son durum...

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 28 Ağustos 2025 Perşembe

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro fiyatı araştırılıyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

Dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel dolar ve euro fiyatı 28 Ağustos 2025 Perşembe 1

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Serbest piyasada 41,0510 liradan alınan dolar, 41,0530 liradan satılıyor. 47,9260 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,9280 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,0400, euronun satış fiyatı ise 47,6400 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,0550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 artışla 47,9390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 55,5990'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizlikler sürerken gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları ile büyüme verilerine çevrildi.

ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine dair belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Öte yandan, 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 artması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra ABD yönetimi ile Fed arasındaki "çekişme"ye ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını kaydetti.

Bu gelişmelerle beraber para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanırken yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,05
41,05
% 0.04
11:04
Euro
47,92
47,97
% 0.3
11:04
İngiliz Sterlini
55,57
55,59
% 0.26
11:04
Avustralya Doları
26,73
26,74
% 0.13
11:04
İsviçre Frangı
51,23
51,25
% 0.17
11:04
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.06
11:00
Çin Yuanı
5,75
5,75
% 0.24
11:00
İsveç Kronu
4,32
4,32
% 0.31
11:04

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…IBAN detayını son anda fark edince kurtuldu! TOKİ’nin ‘İlk Evim, İlk Arsam’ projesine başvuracaktı…
Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...Altında son durum! Gram ve çeyrek fiyatı...

Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar fiyatı dolar kaç tl oldu euro alış satış euro fiyatı euro kaç tl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Sebebi belli oldu

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Kerem'in golüyle giden tur sonrası Ali Koç'u topa tuttu: "Şımarıklık yüzünden..."

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

İstanbul'dan köye döndü! Eksiği fark edip satın aldı, talep yağdı

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

Japonya ve Güney Kore'ye satılıyor, yemeye doymuyorlar!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.