FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar yıl sonu ne olur? Dolar yükseliyor mu, ne kadar olacak 2021?

Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar yıl sonu ne olur? Dolar yükseliyor mu, ne kadar olacak 2021?

DOVİZ HABERLERİ  | 12.02.2021 12:16 | Son Güncelleme

Dolar kurunda son dönemde yaşanan hareketlilik nedeniyle bireysel yatırımcılar dolar düşer mi yoksa dolar yükselir mi sorularının yanıtlarını araştırıyor. Son olarak Merkez Bankası Şubat ayı Beklenti Anketi’ni yayımladı. Peki, dolar yıl sonu ne olur? Şimdi dolar yükseliyor mu? Dolar ne kadar olacak 2021? İşte detaylar…

Dolar yükselir mi, düşer mi? Dolar yıl sonu ne olur? Dolar yükseliyor mu, ne kadar olacak 2021?

Dolar düşer mi sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcı ile gerçekleştirdiği “2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 11,23 oldu. Peki, dolar ne kadar olacak 2021?

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Vatandaşlar tarafından doların bundan sonra biraz daha yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisinde gerileme görüldü.

DOLAR YIL SONU NE OLUR?

TCMB 2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi’ne göre katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,0874’ten 7,7865’e geriledi. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 7,9427 olarak kaydedildi.

Analistten dikkat çeken altın yorumu: Gram altın 404 TL'yi görebilir! İşte altındaki düşüşün nedeni!Analistten dikkat çeken altın yorumu: Gram altın 404 TL'yi görebilir! İşte altındaki düşüşün nedeni!

DOLAR YÜKSELİYOR MU?

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyir ile başlamasından sonra 7,0200 seviyelerinde işlem görüyor. Dün düşüş eğilimini devam ettiren dolar/TL, 7,00 sınırına kadar geriledikten sonra günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255’ten tamamladı. Dolar/TL haftanın son işlem gününe ise yatay bir seyirle başladı.

Üst üste 5 işlem günü yükselen avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalış ile 1,2126 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de 90,5 seviyelerinde sakin bir seyir izliyor. Bugün açıklanan verilere göre, yurt içinde sanayi üretim endeksi, Aralık 2020’de aylık yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 9 yükselirken, 2020 yılı cari işlemler açığı da 36 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD’deki teşvik paketi ve koronavirüs salgınına dair gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra analistler, bugün ABD’de açıklanacak olan tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Dolar/ TL yatay seyrediyorDolar/ TL yatay seyrediyor
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi
İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi
Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı
Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı
1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!
1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!
Altında düşüş sürüyor
Altında düşüş sürüyor
Yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
Yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
Ekonomide kritik veriler açıklandı!
Ekonomide kritik veriler açıklandı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Gram altın 450 TL'yi görebilir
Gram altın 450 TL'yi görebilir
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar düşüyor mu?
Şimdi araba alınır mı? Fiyatlar düşüyor mu?
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Kuyumcular sevgililer gününe özel izin bekliyor
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Onay verildi: Yeni banka kuruluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar/TL fiyatları son durum: Dolar ne kadar? 12 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar/ TL yatay seyrediyor
Dolar fiyatları son durum: Dolar ne kadar? 11 Şubat 2021 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar/ TL yatay seyrediyor
Dolar fiyatları son durum: Dolar ne kadar? 10 Şubat 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar güne hareketli başladı
Dolar fiyatları son durum: 8 Şubat 2021 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Döviz fiyatları haftaya hareketli başladı
Altında 404 TL beklentisi! Altın son durum: 8 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!
Altında düşüş sürüyor!
Dolar 6.80 mi olacak? Dolar kaç TL? 5 Şubat 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişle güne başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.