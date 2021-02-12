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Analistten dikkat çeken altın yorumu: Gram altın 404 TL'yi görebilir! İşte altındaki düşüşün nedeni!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2021 11:50 | Son Güncelleme

Perşembe gününden bu yana günlük olarak düşüşüne devam eden gram altın fiyatları haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Jerome Powell'ın ABD istihdam piyasası açıklamasının ardından yatay seyreden altın fiyatları, dolar/TL'deki yatay seyirden de etkileniyor. Yeni ayın ikinci haftasına hızlı başlayan gram altının nasıl bir yön izleyeceği teşvik paketleri ile belirleneceği öngörülüyor. Bu süreçte yatırımcılar altın fiyatları son durum ve uzmanların altın fiyatları açıklamalarını takip ediyor.

Altın fiyatları yükselir mi merak ediliyor. Gram altın küresel altın fiyatlarını takip ederken gümüş fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor. Perşembe günü düşüşe başlayan gram altın fiyatları hafta başına göre oldukça yüksek seyrediyor. Salı günü 422 lirayı gören gram altın kademeli düşüşlerle birlikte neredeyse hafta başındaki seviyesine doğru gitmek üzere. Fed Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübünde yaptığı açıklamada ABD'deki işsizlik sorununa değinerek, toparlanmanın oldukça uzak olduğunu belirtti. Powell konuşmasında özel sektöre ve kanun yapıcılara işçileri desteklemeleri için çağrıda bulundu. 2021 yılında ilk 6 haftanın sadece 2'sini yükselişle geçiren ons altın fiyatları, eğer Biden'ın devasa büyüklükteki teşvik paketini hızlandırırsa bu haftayı da yükselişle kapatabilir. Perşembe günü itibariyle düşmeye başlayan ons altın fiyatlarında düşüş sürüyor.
Bu süreçte yatırımcılar gözlerini ABD'den gelecek teşvik paketi açıklamalarına çevirdi. Gram altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arayan yatırımcılar uzmanların altın tahminlerini merak ediyor. İşte 12 Şubat 2021 güncel altın yorumları...

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, SON DURUM NEDİR?

Gram altın hafta başında 410 TL seviyelerinde başladıktan sonra Dolar/TL ’deki yatay seyirle birlikte 420 TL seviyelerine kadar yükseldi. Küresel altın fiyatlarını izleyen gram altın şu an düşey seyirde devam ediyor. Haftanın son gününde düşüşle birlikte gram altın fiyatları 410 TL civarına tekrar düşerek hafta başındaki fiyatına tekrar gelmeye hazırlanıyor.

Dolar/TL, Naci Ağbal'ın başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının izlediği sıkı para politikasıyla 28 Ocak’tan sonra yaklaşık olarak yüzde 5 civarında değer kaybederken gram altın ve ons altın, kurdaki düşüş ile beraber ayrışıyor. Altın, perşembe günü yüzde 1,31 değer kaybettikten sonra TSİ 08:10’da yüzde 0,18 düşüşle ons başına 1.822 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşle 418 TL’den 412 TL’ye geriledi. Peki gram altın yükselir mi, ne zaman yükselir? İşte uzmanların gram altın beklentileri...

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12 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı. Baştürk önceki açıklamasında ons altın direnç noktalarını belirterek, zayıf bölgenin hala devam ettiğini söylemişti. Baştürk bugünkü açıklamasında ise; "Ons altın. Dün tepe bölgeye geldi baskı görebiliriz demiştik. Güzel bir düşüş yakaladık.Kısa sürelerde tepki alımları olabilir ancak baskının ortadan kalkması zor." yorumunu yaptı.
İşte 12 Şubat 2021 güncel altın grafiği...

12 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

"ÇİN ÖKÜZ YILI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK"

Stratejist Tunç Şatıroğlu 12 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde, "Çin Öküz yılı başladı. Dün bu yüzden borsalar ve altın tarafında satışlar gelebileceğini satışlar gelebileceğini söylemiştim. Maalesef dün akşam ABD'de altına satışlar geldi. Bu sabah da Asya piyasasında satışlar devam ediyor. ABD Senatosu da başkanlıktan azil davasıyla meşgul." dedi.

İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 12 Şubat altın grafiği...

12 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

"ALTIN FİYATLARI DAHA DA DÜŞEBİLİR"

Şatıroğlu açıklamasında Çin tatilinin uzun süreceği için Senato'nun teşvik paketinin onay vermesinin daha uzun sürebileceğini aktardı. Bu durumla birlikte altın fiyatlarının 1800 dolar civarına düşerek destek görebileceğini belirten Şatıroğlu şu açıklamayı yaptı;

"Çin tatili resmi olarak bir hafta ama kutlamalar iki hafta sürüyor. Senato'nun teşvik onayı vermesi de iki hafta gecikecek gibi görünüyor. En az bir hatta iki hafta altından fazla bir yükseliş beklememek lazım. Tekrar 1800'e doğru düşüp oradan destek bulmasını beklerim.

7,26'nın altında TCMB'nin rezervlerini arttırmaya başlayabileceğini düşünüyordum. Ancak gelen açıklamalar ve veriler TCMB'nin biraz daha bekleyeceğini gösteriyor. Bu durumda dolar TL'deki tepki yükselişi de gecikiyor. Yani ons altındaki zayıflıkla gram altın da 404'e inebilir."

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