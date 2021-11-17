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Dolar yükselişi sürdürüyor! 17 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Kasım Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

17.11.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Kasım Çarşamba haftanın üçüncü gününde yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Hareketliliğin devam ettiği dolar/TL kuru geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 10,00 lira seviyesini aşmıştı. Spot piyasada dolar/TL yeni zirvesini görerek alış fiyatı 10,4296 lira, satış fiyatı 10,4325 liradan işlem görüyor. Peki 17 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Kasım Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte ayrıntılar...

Dolar yükselişi sürdürüyor! 17 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Kasım Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 17 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 17 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

17 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın üçüncü günü olan 17 Kasım Çarşamba günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Spot piyasada dolar/TL kuru yeni zirvesini görerek alış fiyatı 10,4296 lira, satış fiyatı 10,4325 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %4.2 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.91 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%1,00'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,7696 TL'den yapan euro şu anda 11,7421 TL alış ve 11,7972 TL satış fiyatına sahip.

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Euro Amerikan Doları
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