FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar yükselişi sürdürüyor! 9 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 9 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, Euro ne kadar?

Dolar yükselişi sürdürüyor! 9 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 9 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, Euro ne kadar?

09.06.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü gününde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların daha yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 9 Haziran'da dolar ne kadar oldu? 9 Haziran 2021 Çarşamba günü dolar kaç TL ve Euro ne kadar?

İşte 9 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Haziran Çarşamba günü vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.
Dolar şu anda yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

DOLAR KURU NE KADAR?

DOLAR KURU NE KADAR?
Önceki kapanışını 8,6060 TL'den yapan dolar şu anda 8,6049 TL alış ve 8,6073 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-0.7 olan doların, günlük değişim yüzdesi %0.01.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Euro bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 10,4879 TL'den yapan euro 9 Haziran'da 10,4808 TL alış ve 10,4950 TL satış fiyatına sahip.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Paşinyan'dan Aliyev'e çağrı: Tüm esirleri bırak oğlumu al

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Bakan Dönmez paylaştı! Çıkarılan doğal gaz enerjiye dönüştü

Bakan Dönmez paylaştı! Çıkarılan doğal gaz enerjiye dönüştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

Bakan Dönmez: Doğal gaz keşfi 10 yılın üzerinde ihtiyacımızı karşılayacak

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.