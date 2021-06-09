Dolar yükselişi sürdürüyor! 9 Haziran 2021 dolar ne kadar oldu? | 9 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, Euro ne kadar?

İşte 9 Haziran'da dolar ve euro'daki son durum...
DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?
9 Haziran Çarşamba günü vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.
Dolar şu anda yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
DOLAR KURU NE KADAR?
Önceki kapanışını 8,6060 TL'den yapan dolar şu anda 8,6049 TL alış ve 8,6073 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi %-0.7 olan doların, günlük değişim yüzdesi %0.01.
EURO NE KADAR?
Euro bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 10,4879 TL'den yapan euro 9 Haziran'da 10,4808 TL alış ve 10,4950 TL satış fiyatına sahip.
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