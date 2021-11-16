Dolar yükselişte! 16 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Kasım Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın ikinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 16 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 16 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

16 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 16 Kasım Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 10,0822 TL'den yapan dolar, şu anda 10,0807 TL alış ve 10,0838 TL satış fiyatına sahip.

Doların haftalık değişim yüzdesi %0.91 iken, günlük değişim yüzdesi ise %0.24 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%0,47'lik bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 11,4842 TL'den yapan euro şu anda 11,4791 TL alış ve 11,4895 TL satış fiyatına sahip.

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