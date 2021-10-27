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Dolar yükseliyor mu? 27 Ekim Çarşamba dolar kuru! İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

27.10.2021 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25-29 Ekim haftasında dolar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,85 TL'ye kadar ulaştı. Dolar son 7 haftada yaklaşık yüzde 15,36 değer kazanmıştı. Dolar geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 0,64 değer kaybetti. Doların TL karşısında hareketlerini sterlin ve euro da izliyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nda görülen görev değişikliği doların yönünün yukarı dönmesine neden olmuş ve 21 Ekim'de politika faizinin yüzde 18'den 16'ya indirilmesiyle de dolar, TL karşısında değer kazanmıştı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 9,60 TL'den başlangıç yapan dolar, haftanın üçüncü günü olan 27 Ekim'de 9,54 TL oldu.

Dolar yükseliyor mu? 27 Ekim Çarşamba dolar kuru! İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

EURO NE KADAR?

25-29 Ekim haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,46 TL'ye kadar yükselen euro 11,08 TL.

STERLİN NE KADAR?

27 Ekim gününe yüzde 0,20'lik yükseliş ile başlayan sterlin ise 13,14 TL. Tüm zamanların en yüksek seviyesine bu hafta ulaşan sterlin 13,54 TL'yi gördü.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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