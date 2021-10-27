Dolar yükseliyor mu? 27 Ekim Çarşamba dolar kuru! İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nda görülen görev değişikliği doların yönünün yukarı dönmesine neden olmuş ve 21 Ekim'de politika faizinin yüzde 18'den 16'ya indirilmesiyle de dolar, TL karşısında değer kazanmıştı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 9,60 TL'den başlangıç yapan dolar, haftanın üçüncü günü olan 27 Ekim'de 9,54 TL oldu.

EURO NE KADAR?

25-29 Ekim haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 11,46 TL'ye kadar yükselen euro 11,08 TL.

STERLİN NE KADAR?

27 Ekim gününe yüzde 0,20'lik yükseliş ile başlayan sterlin ise 13,14 TL. Tüm zamanların en yüksek seviyesine bu hafta ulaşan sterlin 13,54 TL'yi gördü.

