Dolarda ani hareketlilik! Dolar kaç TL? (10 Kasım 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşamasının ardından bugün 8,2561'den işlem görüyor.

Türkiye piyasaları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi ve yerine Lütfi Elvan'ın atanması sonrası gelişmeleri yakından izliyor.

Önceki haftayı 8.58'den kapatan dolar/TL fırtınalı bir haftasonunun ardından dün 8.06'ya geriledi. Geçen Cuma Merkez bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi.

Analistler, yatırımcıların bundan sonra 19 Kasım tarihli Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanacağı görüşünde. Bazı uzmanlar 8,10 üzerinde kalındığı sürece tekrar geçtiğimiz haftanın ortalamalarına geri dönüş yaşanacağı ve PPK'ya kadar piyasanın beklemede olacağı görüşünde.

8,40 üzerinde görünümün TL açısından negatif olduğunu kaydeden bazı analistler, kurun hareketinde dolar endeksinin hareketinin belirleyici olacağını söylüyor.



