FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolarda ani hareketlilik! Dolar kaç TL? (10 Kasım 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolarda ani hareketlilik! Dolar kaç TL? (10 Kasım 2020 dolar - euro fiyatları)

DOVİZ HABERLERİ  | 10.11.2020 10:36 | Son Güncelleme

Dün 8,0021'e kadar çekilen dolar/TL, Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanmasının ardından gece yarısı 8,05'lerde kadar çekilmişti. Kur bu sabah 8,30'un altında işlem görüyor. Kur cuma günü 8.58 ile rekor kırmıştı. Analistler, yatırımcıların bundan sonra 19 Kasım tarihli Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanacağı görüşünde

Dolar/TL, dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşamasının ardından bugün 8,2561'den işlem görüyor.

Türkiye piyasaları, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi ve yerine Lütfi Elvan'ın atanması sonrası gelişmeleri yakından izliyor.

Önceki haftayı 8.58'den kapatan dolar/TL fırtınalı bir haftasonunun ardından dün 8.06'ya geriledi. Geçen Cuma Merkez bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi.

Analistler, yatırımcıların bundan sonra 19 Kasım tarihli Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklanacağı görüşünde. Bazı uzmanlar 8,10 üzerinde kalındığı sürece tekrar geçtiğimiz haftanın ortalamalarına geri dönüş yaşanacağı ve PPK'ya kadar piyasanın beklemede olacağı görüşünde.

8,40 üzerinde görünümün TL açısından negatif olduğunu kaydeden bazı analistler, kurun hareketinde dolar endeksinin hareketinin belirleyici olacağını söylüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Aşı haberi altın ve doları nasıl etkileyecek?Aşı haberi altın ve doları nasıl etkileyecek?
Kıdem tazminatı son durum nedir?Kıdem tazminatı son durum nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Altın artışla başladı!
Altın artışla başladı!
Dolar yükselişe geçti
Dolar yükselişe geçti
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Sona yaklaştık!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Sona yaklaştık!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Altın ve dolar Biden'in başkanlığına hazırlanıyor!
Altın ve dolar Biden'in başkanlığına hazırlanıyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
En iyi dolar tahmini yapan firmalar!
En iyi dolar tahmini yapan firmalar!
Dolar yükselecek mi? Dolar alınır mı?
Dolar yükselecek mi? Dolar alınır mı?
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşının bulunması ile altın ve doların durumu... Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi, uzmandan ilk yorum! Dolar ve altın fiyatları ne olacak?
Aşı haberi altın ve doları nasıl etkileyecek?
ABD seçimlerinin dolara etkisi... Dolar kaç TL? 10 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yükselişe geçti
Dolar ve euroda sert düşüş
Dolar ve euroda sert düşüş
ABD seçimleri sonrası dolar fiyatları... Dolar ne kadar? 9 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar güne hareketli başladı!
Dolar ve euroda yeni rekor
Dolar ve euroda yeni rekor
ABD seçimleri sonrası dolar fiyatları... Dolar ne kadar? 6 Kasım 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar tırmanışa geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.