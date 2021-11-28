Dolarda ibre yeşilde! 28 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Kasım Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın son gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 28 Kasım'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Bu esnada "Dolar ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki 28 Kasım 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

28 KASIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın yedinci günü olan 28 Kasım Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 12,3690 TL'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 12,2478 lira, satış fiyatı ise 12,4902 liradan işlem görüyor.

Doların haftalık değişim yüzdesi %9.95 iken, günlük değişim yüzdesi ise %3.08 gözüküyor.

EURO NE KADAR?

%4,94'lük bir değişim yaşayan euro bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 14,0090 TL'den yapan euro şu anda 13,8849 TL alış ve 14,1332 TL satış fiyatına sahip.



