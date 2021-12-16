Dolarda yükseliş! 16 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 16 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından döviz satış yöntemiyle üçüncü bir döviz müdahalesi gerçekleştirilmişti. 13 Aralık tarihinde ise dördüncü müdahale gelmişti. Peki 16 Aralık 2021 tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar oldu?

16 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 16 Aralık Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,8078 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7969 liradan, satış fiyatı ise 14,8187 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,28'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,7417 TL'den yapan euro şu anda 16,7182 TL alış ve 16,7654 TL satış fiyatına sahip.