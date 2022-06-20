FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak…

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak…

20.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar heyecanla bu kararı beklerken ekonomistlerin tahminleri de netleşti. TCMB’nin haftalık repo faizini yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru için yeni bir değerlendirme geldi. Peki bu hafta dolar/TL kuru nasıl hareket edecek? Dolar düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları…

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

Son dakika: Kabine toplantısının ardından flaş faiz-enflasyon mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle noktayı koyduSon dakika: Kabine toplantısının ardından flaş faiz-enflasyon mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle noktayı koydu

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin 17'si faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 13,00 seviyesine indirileceği tahmininde bulundu. 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 9 ekonomistin tamamı faizi yüzde 14,00 olarak öngördü. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-25,00 aralığında oluşmuştu.

E4FK-WDWEAAKJZn

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Bu sözler altın yatırımcılarını sevindirecek: ‘Fed ne yaparsa yapsın…’Bu sözler altın yatırımcılarını sevindirecek: ‘Fed ne yaparsa yapsın…’

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,13 üzerinde 17,3265'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında, 17,31'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 18,23 liradan alıcı ile buluşuyor.

iStock-1282139390

Geçen hafta 105,8 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, yeni haftanın başlangıcında önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik düşüşle 104,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0520'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından güçlenen resesyon kaygılarıyla döviz piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini söyledi. Artan risk algısının dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını aktaran analistler, hafta boyunca önde gelen merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların seyri açısından önemli olacağını kaydetti.

FAİZ KARARI HAFTASINDA DOLAR NASIL HAREKET EDECEK?

iStock-1088813672

ÜNLÜ & Co / DAHA analistleri yaptıkları dolar kuruna ilişkin değerlendirmede şu ifadeleri kullandılar:

“TCMB son bir hafta içerisinde açıklanan ve açıklanmayan birçok likidite adımı attı, kredilerde yaşanan kısıtlama ile birlikte bir politika değişikliği içerisine gidildiği görülüyor. Geçen ayki toplantıda makro ihtiyari uygulamalarda bir miktar ayarlama denmişken, son bir ayda çok önemli ayarlamalar yapıldı. TCMB’nin faiz kararında değişiklik beklemiyoruz ama metinde bundan sonraki atılacak adımlar ile ilgili değişiklikler bekliyoruz. Bu haftada 17,00-17,30 arasında bant korunabilir.”

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise geçtiğimiz hafta yayımladığı ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nde dolar/TL kuru için yıl sonu ve 12 aylık tahminini paylaştı. Buna göre yıl sonu için dolar/TL kuru beklentisi bir önceki raporda 17,57 TL iken, 18,89'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e yükseldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...
Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı! Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Akaryakıt 30 liraya yaklaştı! Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs biletlerine büyük zam...

Akaryakıt 30 liraya yaklaştı! Kurban Bayramı öncesi kötü haber! Otobüs biletlerine büyük zam...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.