Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin 17'si faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1'i yüzde 13,00 seviyesine indirileceği tahmininde bulundu. 2022 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 9 ekonomistin tamamı faizi yüzde 14,00 olarak öngördü. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 14,00-25,00 aralığında oluşmuştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

TCMB faiz kararı 23 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,13 üzerinde 17,3265'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay başlamasının ardından önceki kapanışının hemen altında, 17,31'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 18,23 liradan alıcı ile buluşuyor.

Geçen hafta 105,8 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, yeni haftanın başlangıcında önceki kapanışa göre yüzde 0,2'lik düşüşle 104,4 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0520'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından güçlenen resesyon kaygılarıyla döviz piyasalarında dalgalı seyrin devam ettiğini söyledi. Artan risk algısının dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını aktaran analistler, hafta boyunca önde gelen merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların seyri açısından önemli olacağını kaydetti.

FAİZ KARARI HAFTASINDA DOLAR NASIL HAREKET EDECEK?

ÜNLÜ & Co / DAHA analistleri yaptıkları dolar kuruna ilişkin değerlendirmede şu ifadeleri kullandılar:

“TCMB son bir hafta içerisinde açıklanan ve açıklanmayan birçok likidite adımı attı, kredilerde yaşanan kısıtlama ile birlikte bir politika değişikliği içerisine gidildiği görülüyor. Geçen ayki toplantıda makro ihtiyari uygulamalarda bir miktar ayarlama denmişken, son bir ayda çok önemli ayarlamalar yapıldı. TCMB’nin faiz kararında değişiklik beklemiyoruz ama metinde bundan sonraki atılacak adımlar ile ilgili değişiklikler bekliyoruz. Bu haftada 17,00-17,30 arasında bant korunabilir.”

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise geçtiğimiz hafta yayımladığı ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nde dolar/TL kuru için yıl sonu ve 12 aylık tahminini paylaştı. Buna göre yıl sonu için dolar/TL kuru beklentisi bir önceki raporda 17,57 TL iken, 18,89'a yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e yükseldi.



