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Doların 60 lira olacağı tarihi açıkladı: Türkiye'yi uyardı

Doların TL karşısında son bir yılda yakaladığı istikrarlı yükseliş, 15 Eylül'de piyasaları vuran fon krizi, yaklaşan seçimler derken piyasalara ilişkin tahminlerde güncellemeler gelmeye başladı. Küresel kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de tahminlerini güncelleyerek doların 60 lira olacağı tarihi açıkladı.

Doların 60 lira olacağı tarihi açıkladı: Türkiye'yi uyardı
Cansu Çamcı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşı Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni raporunu yayımladı. Raporda, "BB-" seviyesindeki kredi notu ve "Durağan" görünüm üzerindeki risklere dikkat çekilirken, enflasyon, döviz rezervleri ve büyüme tahminleriyle birlikte dolar/TL kuru için 2026 ve 2027 sonu beklentileri açıklandı.

TÜRKİYE'Yİ UYARDI

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "Durağan" olarak teyit ederken, yüksek enflasyon, politika riskleri ve dış şoklara karşı hassasiyetin not üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İran savaşının etkisiyle cari işlemler açığının GSYH'ye oranının 2025'teki yüzde 1,9 seviyesinden 2026'da yaklaşık yüzde 3'e yükseleceği tahmin edildi. Yıllık ortalama petrol fiyatlarındaki 20 dolarlık artışın cari açığı artırabileceği, petrolün 2027'de ortalama 70 dolara gerilemesiyle açığın genel olarak yatay seyredeceği öngörüldü.

Para piyasası fonlarından çıkan kaynağın büyük bölümünün TL mevduata kaydığı, mevduat dolarizasyonunun yüzde 39 seviyesinde istikrarlı kaldığı ancak yaklaşan seçimler öncesinde dolarizasyonun yeniden artma riskinin orta-yüksek seviyede olduğu vurgulandı.

Doların 60 lira olacağı tarihi açıkladı: Türkiye yi uyardı 1

MART SONUNDAN İTİBAREN 25 MİLYAR DOLAR ARTTI

Sıkı parasal koşulların kısa vadeli dış riskleri azalttığını vurgulayan Fitch, brüt döviz rezervlerinin mart sonundan bu yana 25 milyar dolar artarak 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Swap hariç net rezervlerin ise mart sonundaki 16 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Ancak mevcut rezervlerin, İran savaşı öncesindeki 210 milyar doların ve "BB" notuna sahip ülkelerin 5,2 aylık medyan seviyesinin altında kaldığı ifade edildi.

Yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım fonunun tasfiyesine yönelik son adımları değerlendiren kurum, alınan zamanında önlemlerin hisse senedi piyasasındaki baskıyı sınırladığını ve gelişmelerin kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediğini belirtti.

DOLARIN 60 LİRA OLACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla Mayıs 2026'dan bu yana sürdürülen kademeli TL değer kaybının devam edeceğini öngören Fitch, kur ve enflasyon beklentilerini şu şekilde sıraladı:

Doların 60 lira olacağı tarihi açıkladı: Türkiye yi uyardı 2

Enflasyon Tahmini: Yıl sonu enflasyonunun 2026'da yüzde 30,5'e, 2027'de ise yüzde 23,5'e gerileyeceği öngörüldü.

Dolar/TL Beklentisi: Dolar kurunun 2026 sonunda 51 TL, 2027 sonunda ise 60 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

EKONOMİK BÜYÜME 2027'DE HIZLANACAK

Türkiye ekonomisindeki büyümeye ilişkin verileri de paylaşan Fitch, ekonomik büyümenin 2026'daki yüzde 2,8 seviyesinden 2027'de yüzde 4,3'e hızlanacağını tahmin etti.

Gelecek yıl kredi teşvikleri ve geçici bütçe gevşemesi yoluyla ilave politika riskleri görülse de aşırı heterodoks politikalara dönüş beklenmediği kaydedildi.

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