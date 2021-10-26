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Döviz büroları Bakanlığın kararına tepkili! Protesto için kepenk indirmeye hazırlanıyor

26.10.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayımlanan kararda Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.Düzenlemede döviz alım satımlarında kimlik tespiti zorunlu oldu. Öte yandan Yetkili Müesseseler Birliği Platformundan yapılan açıklamada, bu kararın döviz bürolarının çalışamaz hale geldiği belirtilerek konunun Cumhurbaşkanlığına iletileceği belirtildi. Döviz büroları 4 Kasım'da kararı protesto etmek için kepenk kapatmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı. Bakanlığım yeni düzenlemesine tepki gösteren döviz büroları protesto için kepenk indirmeye hazırlanıyor.

DÖVİZ BÜROLARI KEPENK KAPATIYOR

Döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son düzenlemesine tepki olarak kepenk indirmeye hazırlanıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, 4 Kasım saat 11:45'te protesto amacıyla geçici süre kepenk indireceklerini söyledi.

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Bloomberg HT yayınına katılan Çabuk, şu ifadeleri kullandı: "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım." ifadelerini kullandı.

KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU OLDU

Bakanlığın yeni kararına göre, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin özkaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu oldu. Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

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