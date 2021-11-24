Ekrem İmamoğlu "Takdir Türk Milleti'nin" diyerek paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, döviz kurlarında yaşanan artışla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TAKDİR TÜRK MİLLETİ'NİN"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin.

İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise; 3.5 milyar lira.



Takdir Türk Milleti’nin — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 23, 2021



