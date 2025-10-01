Euro bugün kaç TL? 01 Ekim Çarşamba 2025 euro ne kadar?

01 Ekim 2025 tarihinde, saat 09.00 itibarıyla euro fiyatı 48,92 TL olarak işlem görmekte. Son günlerde döviz piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum, euro üzerindeki baskıları artırmış durumda. Yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme. Euro'nun bu seviyede kalması belirsizlik yaratıyor. Gelecekte değerinin nasıl şekilleneceği ise çeşitli ekonomik faktörlere bağlı. Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararlar önem taşıyor. Ayrıca, küresel ekonomik gelişmeler de euro’nun piyasa performansını etkiliyor. Bu sebeplerle, yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Piyasa hareketlerini izlemeye devam etmek önem arz etmekte.