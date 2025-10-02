Euro bugün kaç TL? 02 Ekim Perşembe 2025 euro ne kadar?

02 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00'da Euro'nun fiyatı 48,93 TL olarak belirlendi. Bu değer, Avrupa'nın ekonomik dinamiklerini gösterir. Aynı zamanda, TL'nin uluslararası piyasalardaki konumunu da yansıtır. Yatırımcılar bu durumu yakından takip ediyor. Euro’nun bu seviyede işlem görmesi, Avrupa ekonomisindeki gelişmelere bağlıdır. Türkiye'nin döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkisi de önemlidir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, Euro üzerinde etkili bir rol oynar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikaları da önemli unsurlar arasında bulunur. Bu unsurlar, Euro ve TL arasındaki değer değişimini şekillendirir. Yatırımcılar ve ekonomistler, Euro'nun geleceği hakkında sürekli analiz yapar. Bu analizler, piyasa için büyük bir önem taşır.