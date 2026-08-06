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Euro bugün kaç TL? 06 Ağustos Perşembe 2026 euro ne kadar?

Bugün euro fiyatları 55,08 seviyesinde belirlendi. Avrupa piyasalarındaki dalgalanmalar euroyu etkiliyor. Yatırımcılar, ekonomik veriler ve siyasi gelişmeleri takip ederek karar alıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve enflasyon verileri euro fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Euro bugün kaç TL? 06 Ağustos Perşembe 2026 euro ne kadar?

Bugün, 6 Ağustos 2026'da euro fiyatı 55,08 olarak belirlendi. Avrupa piyasalarındaki dalgalanmalar euro üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Yatırımcılar, ekonomik verileri ve siyasi gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Bu veriler, euro'nun uluslararası döviz piyasalarındaki seyrini şekillendiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da durumu etkiliyor. Enflasyon verileri euro fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

Euro'nun döviz karşısındaki konumu, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak bu, riski de yanında getiriyor. Piyasalardaki belirsizlikler euro talebini etkileyebiliyor. Ayrıca, global ekonomik durgunluk endişeleri de mevcut. Euro Bölgesi ekonomisi güçlü olduğu sürece, yatırımcılar güven arayışlarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde euro fiyatlarına dair gelişmeler önem kazanacak. Yatırım stratejileri bu gelişmelere göre şekillenecek gibi görünüyor.

Euro bugün kaç TL? 06 Ağustos Perşembe 2026 euro ne kadar? 1

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Amerikan Doları
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Euro
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İngiliz Sterlini
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64,22
% 0.18
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Avustralya Doları
33,52
33,53
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İsviçre Frangı
58,91
58,95
% -0.02
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Rus Rublesi
0,59
0,59
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Çin Yuanı
7,05
7,05
% 0.04
09:15
İsveç Kronu
5,01
5,02
% 0.03
09:15
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