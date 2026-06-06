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Euro bugün kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro, 06 Haziran 2026'da 53,08 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen euro'nun güçlü konumunu ortaya koyuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar ve ekonomik istikrar, euroya olan talebi artırıyor. Yatırımcılar euroyu güvenilir bir seçenek olarak görürken, Türkiye'nin Avrupa ile olan ticari ilişkileri döviz talebini etkileyen unsurlar arasında. Piyasaların bu duruma nasıl karşılık vereceği merak konusu.

Euro bugün kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 euro ne kadar?

06 Haziran 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 53,08 TL olarak belirlendi. Bu rakam döviz piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen euro'nun güçlü konumda olduğunu gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı politikalar dikkat çekiyor. Ekonomik istikrar, euroya olan talebi de artırmış durumda. Yatırımcılar euroyu güvenilir bir seçenek olarak görmeye devam ediyor. Bu durum, döviz çiftleri üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Döviz piyasalarında euroya olan ilgi giderek artıyor. Bu durum uluslararası ticaretin artışıyla bağlantılı. Türkiye'nin Avrupa ile olan ticari ilişkileri önemli bir yer tutuyor. Dış ticaret açığı da euro talebini etkileyen bir faktör. 53,08 TL seviyesinde işlem gören euro, yatırımcılar için referans noktası haline geldi. Ayrıca, tüketiciler de bu durumu göz önünde bulunduruyor. Gelecek dönemde euro'nun bu seviyelerde kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Döviz piyasalarındaki gelişmeler euro fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Euro bugün kaç TL? 06 Haziran Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

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Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,97
46,11
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Euro
53,01
53,15
% -0.94
23:57
İngiliz Sterlini
61,00
61,93
% -0.79
23:44
Avustralya Doları
32,40
32,51
% -1.17
23:59
İsviçre Frangı
57,72
57,94
% -0.81
23:59
Rus Rublesi
0,62
0,63
% -0.54
23:50
Çin Yuanı
6,77
6,79
% -0.18
23:59
İsveç Kronu
4,85
4,88
% -0.93
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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