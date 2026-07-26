Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Bankacılık sektöründe müşterilerin fiziki altına erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulama devreye alındı.Belirlenen bazı ATM'lerde artık ambalajlı ve sertifikalı gram altın satışı gerçekleştiriliyor. Böylece vatandaşlar, nakit para çeker gibi gram altınlarını doğrudan ATM'den teslim alabilecek.

Hayata geçirilen uygulamanın temel amacı, fiziki altın alımını daha pratik hale getirirken finansal kapsayıcılığı da artırmak olarak gösteriliyor. İlk etapta belirlenen merkezi noktalardaki ATM'lerde başlayan sistemin, talebe bağlı olarak ilerleyen süreçte ülke genelindeki ATM ağına yaygınlaştırılması planlanıyor.

ATM'DEN DOĞRUDAN GRAM ALTIN TESLİMİ

Yeni sistem kapsamında pilot ATM'lere özel altın modülleri entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar, sertifikalı ve ambalajlı gram altınlarını ATM kasasından doğrudan teslim alabiliyor. İşlem, para çekme sürecine benzer şekilde kısa sürede tamamlanırken, vatandaşların kuyumcuya gitmeden fiziki altın satın alabilmesine imkan sağlanıyor.

MESAİ DIŞINDA VE HAFTA SONU KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Uygulamanın özellikle kuyumcuların hizmet vermediği mesai dışı saatlerde ve hafta sonlarında önemli bir kolaylık sunması bekleniyor. Bankacılık uzmanları, sistemin düğün sezonlarında ya da acil ziynet ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda kullanıcılar için pratik bir alternatif oluşturacağını ifade ediyor.

HEDEF TÜM ATM AĞINA YAYMAK

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda kullanılan gram altın satış sisteminin, kullanıcı talebine göre kısa sürede Türkiye genelindeki ATM'lere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bankacılık sektöründe müşteri deneyimini değiştirmesi beklenen uygulamanın kuyumculuk sektörüne etkisinin ise önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkması bekleniyor.