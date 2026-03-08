FİNANS

Euro bugün kaç TL? 08 Mart Pazar 2026 euro ne kadar?

Euro'nun değeri 8 Mart 2026 itibarıyla 51,20 TL olarak belirlendi. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve küresel ekonomik koşullar, Euro'nun değerini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, Türkiye ile Avrupa arasındaki ticareti dolaylı olarak etkileyerek yabancı yatırımcıların ilgisini şekillendiriyor. Yatırımcıların Euro fiyatlarını dikkatle izlemesi ve uluslararası gelişmeleri takip etmesi elzem.

Euro'nun değeri 8 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla 51,20 TL olarak belirlendi. Bu rakam, döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalardan etkilendi. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları da önemli bir rol oynadı. Küresel ekonomik koşullar da Euro'nun değerini etkileyen diğer bir faktördü. Euro’nun bu seviyelerde kalması ya da yükselmesi Türkiye ile Avrupa arasındaki ticareti dolaylı olarak etkileyebilir.

Euro'nun değeri Avrupa ekonomisinin genel sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret performansı da bu durumdan etkilenir. Yatırımcıların Euro fiyatlarını dikkatli takip etmesi önemlidir. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler göz önünde bulundurulmalıdır. Doların seyri ve diğer dövizlerle olan karşılaştırmalar da önemli bir noktadır. Bu süreçte bu gelişmelerin göz ardı edilmemesi gerekir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,06
44,08
% 0.17
23:59
Euro
51,19
51,21
% 0.04
23:59
İngiliz Sterlini
59,05
59,10
% 0.28
23:59
Avustralya Doları
30,94
30,95
% 0.33
23:59
İsviçre Frangı
56,70
56,73
% 0.7
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.11
23:50
Çin Yuanı
6,38
6,38
% 0.37
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,80
% 0.62
23:59
