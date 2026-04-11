Euro bugün kaç TL? 11 Nisan Cumartesi 2026 euro ne kadar?

11 Nisan 2026 tarihi itibarıyla euro, 52,46 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik gelişmelerle şekilleniyor. Euro, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde öncelikli tercih durumunda. Eurodaki fiyat artışları, döviz ticareti ve uluslararası ticaret açısından önemli sonuçlar doğurabiliyor. Yatırımcılar, euro dalgalanmalarına karşı stratejilerini belirlemek zorundalar.

Cansu Çamcı

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro, 52,46 TL seviyesinden işlem görmektedir. Bu fiyat, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların bir sonucudur. Ayrıca, uluslararası ekonomik gelişmeler de euro fiyatlarını etkilemektedir. Euro, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sıkça tercih edilir. Bu nedenle, eurodaki fiyat artışları önemli sonuçlar doğurabilir. Döviz ticareti ve uluslararası ticaret açısından dikkat çekici bir durumdur. Yatırımcılar ve iş dünyası, eurodalgalanmalarına dikkat etmektedir. Stratejilerini buna göre şekillendirmekte ve döviz kurlarındaki değişikliklere hazırlanmaktadır.

Son zamanlarda, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları euro üzerinde etkilidir. Ekonomik büyüme verileri de euro fiyatlarını etkilemektedir. Jeopolitik gelişmeler de göz ardı edilmemelidir. Euro'nun Türk lirası karşısındaki değeri, uluslararası ticarette kritik bir öneme sahiptir. Avrupa ile ilişkileri bulunan işletmeler için bu durum daha da önem kazanır. Ayrıca, döviz kurlarındaki değişiklikler, ithalat maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. İhracat maliyetleri de bu durumdan etkilenir. Bu sebeple, işletmelerin kar marjları da değişkenlik gösterebilir. Yatırımcıların bu eğilimleri dikkatle takip etmeleri büyük önem taşır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,60
44,63
% 0.11
23:59
Euro
52,35
52,58
% 0.46
23:59
İngiliz Sterlini
59,89
60,30
% 0.18
23:58
Avustralya Doları
31,50
31,54
% -0.16
23:59
İsviçre Frangı
56,50
56,57
% 0.29
23:59
Rus Rublesi
0,58
0,58
% 0.83
20:40
Çin Yuanı
6,53
6,54
% 0.14
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,82
% 0.08
23:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

