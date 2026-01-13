FİNANS

Euro bugün kaç TL? 13 Ocak Salı 2026 euro ne kadar?

Euro'nun 13 Ocak 2026 itibarıyla 50,37 TL olarak belirlenmesi, döviz piyasasında euro talebinin arttığını gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve küresel ekonomik belirsizlikler de euro fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar, artan jeopolitik riskler nedeniyle euro ile ilgili stratejilerini gözden geçirmeli. Ayrıca, euro/dolar paritesindeki dalgalanmalar, TL karşısındaki euro değerini etkileyebiliyor.

Ezgi Sivritepe

13 Ocak 2026 itibarıyla euro'nun değeri 50,37 TL'dir. Bu rakam, döviz piyasasındaki euro talebini yansıtır. Ayrıca genel ekonomik koşullar da önemli bir etkendir. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, dünya ekonomisindeki belirsizlikler ve enflasyon verileri euro fiyatlarını etkileyen faktörlerdir. Son aylarda artan jeopolitik riskler yatırımcıların euroya olan ilgisini artırmış olabilir.

Euro’nun TL karşısındaki değeri, Türkiye'deki döviz kurları üzerinde etkilidir. Ticaret alanında euro ile işlem yapan firmalar maliyet hesaplamalarını etkileyebilir. Bu durum, yurt içindeki fiyat istikrarını zorlaştırabilir. Euro/dolar paritesindeki dalgalanmalar da TL karşısındaki euro fiyatını etkiler. Tüm bu gelişmeler, ekonomik karar alıcıların yeni stratejiler geliştirmesine neden olabilir. Yatırımcılar euro ile ilgili planlarını gözden geçirmelidir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,14
43,16
% 0.08
09:31
Euro
50,31
50,35
% 0.01
09:31
İngiliz Sterlini
58,14
58,17
% 0.12
09:31
Avustralya Doları
28,93
28,95
% -0.01
09:31
İsviçre Frangı
54,06
54,10
% 0.06
09:31
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.36
09:30
Çin Yuanı
6,19
6,19
% -0.03
09:31
İsveç Kronu
4,70
4,70
% 0.04
09:31
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

